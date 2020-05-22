Конные скачки пройдут в Якутии в формате онлайн

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Трансляция конных скачек в Якутии состоится в прямом эфире 30 мая на телевидении и в интернете. Из-за пандемии коронавируса зрителей на трибунах не будет, сообщили в пятницу в пресс-центре Федерации конного спорта региона.

"Впервые в Якутии скачки пройдут в онлайн-режиме без зрителей на трибунах. Согласно положению в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции к участию в скачках допускаются только работники тренировочных отделений, организаторы и техническая команда съемочной группы строго по списку. Турнир пройдет с соблюдением всех санитарных норм. Штраф за присутствие на территории ипподрома без наличия бейджика составит 5 000 рублей", - говорится в релизе.

Отмечается, что скачки приурочены к 75-летию Победы и откроют скаковой сезон 2020 года. Они состоятся 30 мая в Якутске на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета (Арктический ГАТУ) в 15:00 (09:00 мск). Прямой эфир скачек будут транслировать на республиканском телеканале национальной вещательной компании "Саха" и на канале в YouTube "Вестник Арктического ГАТУ".

"Всего в этот день состоится восемь забегов на дистанциях 800, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 400 и 3 200 метров. Каждая дистанция посвящена памяти якутян - Героев Советского Союза", - добавили в пресс-центре. В забегах установлены призы имени Героев Советского Союза: Николая Чусовского, Николая Кондакова, Владимира Лонгинова, Федора Попова, Федора Охлопкова. Также призы имени ветеранов Великой Отечественной войны: Гавриила Протодьяконова, Петра Яковлева, Семена Флегонтова, Георгия Федорова и знаменитого снайпера Ивана Кульбертинова. Общий призовой фонд турнира составит предварительно 590 тыс. рублей.

Следующие республиканские скачки запланированы 6 июня, они будут отборочными на главные скачки скакового сезона - на приз главы Республики Саха (Якутия).