Глава Тверской области предложил провести в стране инвентаризацию аппаратов КТ

ТАСС, 22 мая. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил провести в регионах инвентаризацию компьютерных томографов (КТ), а также рассмотреть возможность увеличения финансирования на их приобретение и установку отдельных модульных конструкций, позволяющих безопасно обследовать входящих в группу риска по коронавирусу. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. В сочетании с тестами использование томографов обеспечивает максимально качественное исследование на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. На рабочей группе также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, а также на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ", - цитирует пресс-служба Руденю по итогам заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Сейчас КТ установлены в зданиях медицинских учреждений, но это создает риск перекрестного заражения коронавирусом. Избежать этого можно с помощью модульных конструкций отечественного производства, которые используются для создания фельдшерско-акушерских пунктов, считает Руденя.

К 22 мая в Тверской области выявлено 1 242 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 756 человек выздоровели, 14 умерли.