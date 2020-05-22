Эксперт: в медицинских учреждениях России высок уровень заражения коронавирусом

"В медицинских учреждениях мы наблюдаем и регистрируем достаточно высокую инфицируемость. Здесь вопрос биологической безопасности", - сказал он в пятницу на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Кутырев подчеркнул, что при восстановлении оказания плановой медицинской помощи в полном объеме надо рекомендовать вопрос биологической безопасности в медучреждениях поставить на первое место. "Важно, чтобы плановая медицинская помощь оказывалась, и не создавались новые очаги инфекции", - считает он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.