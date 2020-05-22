Эксперт: налоговые льготы на благотворительность сделают НКО более устойчивыми

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Налоговые льготы для благотворителей, установленные принятым Госдумой законом о мерах поддержки широкому кругу лиц в условиях пандемии, будут способствовать большей устойчивости некоммерческих организаций (НКО). Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС высказал директор благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский.

"Это полезные и необходимые изменения, которые действительно на многие годы вперед изменят ландшафт российской социальной сферы, благотворительности, действительно смогут поменять наше общество к лучшему. Это значит, что миллионы людей получат дополнительно помощь, будут созданы новые рабочие места, будут устойчивы те некоммерческие организации, которые сейчас существуют", - сказал Алешковский.

Он отметил, что все это в свою очередь приведет к увеличению ВВП, поскольку некоммерческая сфера в большинстве развитых стран является одним из серьезных секторов экономики. "Реально нам добавили воздуха, нам добавили ресурсов. Главная задача для некоммерческого сектора сейчас - показать своей работой, что это было правильное решение. Мы к этому будем стремиться", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что эти изменения стали доступны только благодаря тому, что в России появились серьезные благотворительные организации. "Это заслуга в первую очередь таких благотворительных организаций, это результат того, что миллионы людей сегодня поддерживают институциональную благотворительность, эта поддержка позволила принять этот закон", - сказал глава фонда.

Госдума в пятницу приняла сразу во втором и третьем чтении закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Документ был инициирован правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ 11 мая 2020 года.