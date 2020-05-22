Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане стабилизируется

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, не нарастает число пациентов реанимации. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Ситуация [с коронавирусом в Дагестане] за последнюю неделю стала стабилизироваться. В том числе это отмечается и по количеству госпитализаций, и по количеству пациентов в реанимационном отделении. Мы имеем достаточное количество свободных реанимационных коек, и количество пациентов, находящихся на них, на последней неделе не стало нарастать", - сказал министр.

Глава Минздрава также заявил, что более 2,4 тысяч врачей в Дагестане обучены для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

"Мы обучили более 2,4 тыс. врачей в Дагестане и видим, что проведение вебинаров дало свой результат по качеству лечения", - сказал министр.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин провел отдельное совещание по ситуации с коронавирусом в Дагестане и дал ряд поручений по оказанию помощи региону.

В настоящее время группа специалистов в полном составе работает в Дербенте, где сложилась наиболее сложная ситуация. По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

В Дагестане, по данным на 21 мая, зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человека за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.