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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: большинство регионов сможет перейти к третьему этапу снятия ограничений к июню

По мнению директора противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимира Кутырева, к этому времени они будут готовы к восстановлению инфраструктуры и экономики

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Большинство регионов России сможет перейти к третьему этапу снятия ограничений к началу июня, заявил в пятницу директор научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

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"С достаточно большой долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали, которые сегодня докладывались и обсуждались, можно сказать, что к началу июня, к первой декаде июня большинство субъектов Российской Федерации должны достичь третьей фазы, которая прописана. То есть будут готовы выходить уже на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики", - сказал Кутырев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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