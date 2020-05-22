Путин заявил, что уважение к медикам у россиян стало еще больше на фоне пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 22 мая. /ТАСС/. Уважение к медикам у россиян всегда было высоким, но еще более выросло на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Комментируя слова одного из участников совещания, что в условиях пандемии в обществе вернулось уважение к медикам, Путин сказал, что в России "уважение и доверие к доктору, к врачу всегда было очень высоким". "Но сейчас это поднялось на гораздо более серьезную высоту, потому что мы видим, как медработники, врачи, медсестры, в целом медперсонал работают, не жалея себя. Это дорогого стоит, и, безусловно, это вызывает ответную реакцию наших людей", - добавил он.

Президент в частности отметил работу медперсонала Городской клинической больницы № 52 Департамента здравоохранения города Москвы. Он добавил, что это "очень крупное медучреждение, на лечении там находится большое количество людей, там оказали уже большому количеству граждан помощь, делая это высокопрофессионально".

Путин поблагодарил главврача больницы Марьяну Лысенко за работу. "По моей просьбе коллеги из правительства, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, некоторыми вашими пациентами занимались отдельно, наводили справки о них. Я знаю, как профессионально и с душой вы ко всему относитесь, большое вам спасибо", - сказал главврачу президент.