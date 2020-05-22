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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: ограничения посещения храмов могут сниматься поэтапно

Сообщается также, что рабочая группа при патриархе находится в диалоге с Роспотребнадзором

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Постепенное снятие ограничений на посещение храмов и проведение богослужений может происходить во время обозначенных Роспотребнадзором этапов отмены предпринятых против распространения коронавирусной инфекции мер. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Русской православной церкви (РПЦ).

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"Роспотребнадзор обозначил три этапа постепенного снятия введенных ограничений. Представляется, что на каждом из этих этапов могут постепенно сниматься и ограничения по посещению храмов и проведению богослужений. Рабочая группа при патриархе находится в диалоге с Роспотребнадзором", - сказал собеседник агентства.

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