Источник: ограничения посещения храмов могут сниматься поэтапно

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Постепенное снятие ограничений на посещение храмов и проведение богослужений может происходить во время обозначенных Роспотребнадзором этапов отмены предпринятых против распространения коронавирусной инфекции мер. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Русской православной церкви (РПЦ).

"Роспотребнадзор обозначил три этапа постепенного снятия введенных ограничений. Представляется, что на каждом из этих этапов могут постепенно сниматься и ограничения по посещению храмов и проведению богослужений. Рабочая группа при патриархе находится в диалоге с Роспотребнадзором", - сказал собеседник агентства.