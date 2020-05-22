В Новгородской области отремонтируют пострадавшие от ливней школы и детсады

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Новгородская область получит более 82,6 млн рублей федеральных средств для ремонта образовательных учреждений региона, пострадавших в результате ЧС, вызванной ливнями и сильным ветром осенью прошлого года. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги предназначены для приведения в порядок новгородских 30 школ, детсадов, колледжей.

"Выделить Минпросвещения России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 82666,5 тыс. рублей для предоставления в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие образования" иного межбюджетного трансферта бюджету Новгородской области в целях софинансирования в полном объеме проведения мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в результате ЧС, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года", - говорится в документе.

В феврале новгородские власти направили документы для получения федеральных средств, чтобы отремонтировать поврежденные здания 30 школ, детских садов и колледжей региона. На ремонт, по оценке региональных властей, требуется 83 млн рублей. По каждому объекту была подготовлена проектно-сметная документация и заключения о достоверной стоимости.

В Новгородской области 6 ноября 2019 года из-за сильных ливней, подтопивших 84 населенных пункта в 15 районах, был введен режим ЧС, который власти отменили 25 декабря. Из-за ливней и ураганного ветра тогда пострадали 30 образовательных учреждений региона, на финансирование ремонта которых новгородские власти запрашивали федеральную поддержку.

Ранее ТАСС сообщал, что для проведения оперативных аварийно-восстановительных работ в учреждениях образования, особенно пострадавших из-за непогоды, по поручению губернатора региона Андрея Никитина из резервного фонда областного правительства было выделено более 1,2 млн рублей, еще более чем 2,3 млн рублей - для неотложных работ в 17 образовательных учреждениях Крестецкого, Парфинского, Окуловского и Новгородского районов.