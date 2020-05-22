Трутнев поручил проверить работу обсерватора в Хабаровске после жалоб на нарушения

В полпредство поступило обращение о том, что обсерватор компании "ССК "Газрегион" работает с нарушением правил самоизоляции, в учреждении не хватает средств индивидуальной защиты.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой проверить работу обсерватора в Хабаровске и взять ситуацию под контроль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полномочного представителя совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой провести выездную проверку на территории обсерватора компании ООО "ССК "Газрегион" в Хабаровске и взять ситуацию под контроль", - говорится в сообщении.

В начале недели власти региона сообщали, что случаи заражения коронавирусом выявлены среди вахтовиков, прибывших для работы на предприятиях края. Всего было выявлено 29 зараженных, из них восемь - среди тех, кто должен был приехать на работу в "Газрегион".

Вице-премьер напомнил, что задача руководства предприятий - обеспечить безопасность сотрудников, работающих вахтовым методом. Ранее он обсуждал необходимость таких мер с главами регионов, давал поручения Минздраву, МЧС России и Роспотребнадзору. На Дальнем Востоке выявлены очаги коронавируса на предприятиях, которые используют вахтовый метод, например, на Чаяндинском месторождении в Якутии, где трудятся около 10 тыс. человек.

"Нужно сделать все возможное, чтобы места работы не стали источниками заражения коронавирусом. Обеспечить безопасность своих сотрудников и привлеченных специалистов на рабочих местах, во время нахождения в обсерваторах, организованных компаниями, обязаны сами предприятия, а контролировать работу по организации безопасности на производствах должны региональные власти, в том числе лично губернаторы. Все соответствующие поручения и главам регионов, и федеральными структурам были даны", - подчеркнул Трутнев.