Тверская область направила 3,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тверская область направила 3,3 млрд рублей федеральных и региональных средств на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. Средства предусмотрены в том числе на стимулирующие выплаты медикам.

"На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 3,3 млрд рублей федеральных и областных средств. В том числе средства выделены на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам. Все выплаты за апрель уже произведены, их получили 2 505 работников 50 медицинских организаций региона", - говорится в сообщении.

Для городской больницы № 6 Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской центральных районных больниц проводится закупка томографов, готовятся помещения для их установки. В регион будет закуплено еще более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений. В пресс-службе правительства региона заверили, что в постоянном режиме ведется закупка средств индивидуальной защиты для медиков.

В Тверской области развернуто 1 535 коек для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. До конца мая, по данным пресс-службы правительства, их число будет увеличено до 2 100, еще 520 коек будут в резерве.

К 22 мая в Тверской области выявлено 1 242 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 756 человек выздоровели, 14 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.