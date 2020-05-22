Онлайн-диктант на Ставрополье написали более 2 тыс. участников

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Ставрополья написали в пятницу онлайн-диктант, приуроченный к празднованию Дня славянской письменности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В преддверии Дня славянской письменности состоялся "Ставропольский диктант". Текст читал заслуженный артист РФ Борис Щербаков. Свои знания в области грамматики проверили свыше 2 тыс. человек. Традиция проведения диктантов, приуроченных к знаменательным датам, будет продолжена", - говорится в сообщении.

Для написания диктанта участникам был предложен текст статьи Константина Паустовского "Великий язык", опубликованный в журнале "Пионер" в 1950 году. Трансляция диктанта велась в аккаунтах Ставропольского дворца культуры и спорта и молодежного пространства "Лофт", позже текст был выложен в социальных сетях, чтобы участники могли проверить себя.

По данным краевого Минкультуры, учреждения культуры Ставрополья подготовили к празднованию Дня славянской письменности более 100 мероприятий и акций. Все они будут проходить в режиме онлайн, стать участниками викторин, конкурсов и праздничных концертов можно на страницах учреждений в социальных сетях.

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая, он приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые стали родоначальниками славянского алфавита. Вместе с Россией его отмечают еще 12 стран.