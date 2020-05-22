Наличие антител к коронавирусу может означать иммунитет к другим штаммам

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Положительный результат экспресс-теста на антитела к коронавирусу может говорить о том, что у человека есть иммунитет не к нынешнему штамму, а к другим, выявленным ранее. Результаты таких тестов не являются единственным подтверждением наличия коронавируса, сообщается на сайте Росздравнадзора в пятницу.

"Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции. В случае, если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19. Положительные результаты могут быть связаны как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными типами коронавируса, такими как HKU1, NL63, OC43, 229E", - говорится в сообщении.