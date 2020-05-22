В Петербурге утвердили правила проведения прощальных церемоний в условиях пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с региональным управлением Роспотребнадзора установили порядок проведения церемоний прощания с умершими в условиях пандемии. Церемонии ограничены по времени, участники должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Разрешено проведение ритуальных церемоний прощания с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения коронавирусом в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций. Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров), использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего", - говорится в сообщении. Также отмечается, что время проведения церемонии ограничено 10 минутами.

В администрации пояснили, что сохраняется запрет на проведение ритуальных церемоний прощания с умершими при подозрении или установленном заражении коронавирусом. Также запрещено прощание со всеми умершими на территории учреждений здравоохранения, предназначенных или перепрофилированных для лечения вирусных инфекций, вне зависимости от диагноза. Ограничение обусловлено высокой контагиозностью вируса, которая может привести к инфицированию родственников и сотрудников ритуальных служб.

Ранее администрация города получила предписание главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга, пункт 5 которого исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза. Публикации об этом вызвали широкий общественный резонанс. После этого власти Петербурга сообщили, что вместе со специалистами Роспотребнадзора готовят перечень правил, которые необходимо будет соблюдать на прощальных церемониях с учетом пандемии коронавирусной инфекции.

Кладбища Санкт-Петербурга закрыты для посещения, они открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших до окончания режима повышенной готовности. В конце апреля администрация Петербурга определила два кладбища, на которых проходит захоронение умерших с коронавирусом: Илики в городе Ломоносове и Новое Колпинское городское кладбище. Погребение происходит в гробах с металлическим вкладышем и после разрешения Роспотребнадзора.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 592 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 859 человек, умерли 107.