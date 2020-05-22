Глава КЧР направит более 5 тыс. семей продуктовые наборы в честь праздника Ураза-байрам

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов направит более 5 тыс. семей республики продуктовые наборы в честь праздника Ураза-байрам. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Более 5 тыс. семей получат продуктовые наборы от главы Карачаево-Черкесии в канун праздника Ураза-байрам независимо от вероисповедания и национальности. Глава республики Рашид Темрезов уже на протяжении многих лет оказывает помощь малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В каждой мечети республики имеются списки нуждающихся в поддержке, согласно которым будет осуществляться помощь", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе главы республики сообщили, что в регионе объявлен выходной день в честь празднования Ураза-байрама. Выходной будет перенесен со дня, когда будет отмечаться праздник, на понедельник, 25 мая.

Ранее муфтий Северного Кавказа, глава духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев рассказал ТАСС, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мечети в Карачаево-Черкесии во время Ураза-байрама будут закрыты, массовые богослужения отменены, жителям региона рекомендовано воздержаться от массового празднования.

Пост в Рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммаду священную книгу Коран. В 2020 году Рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца и наступлении праздника Ураза-байрам будет свидетельствовать новолуние.