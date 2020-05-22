Россияне за рубежом смогут проверять статус своих обращений за социальной помощью

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. МИД РФ открыл специальный раздел на сайте "Безопасное пребывание за рубежом" ( sos.midhelp.ru ) для россиян, которые претендуют на получение социальной помощи в ожидании возвращения на родину. Застрявшие за границей из-за ситуации с коронавирусом граждане России смогут самостоятельно проверять корректность и полноту указанной ими информации в заявлениях на соответствующие выплаты.

"В целях оптимизации процесса рассмотрения обращений российским гражданам предоставлена возможность самостоятельно проверить текущий статус своих заявлений, в первую очередь корректность переданных в МИД России данных по электронному адресу sos.midhelp.ru/status, до направления жалобы или обращения в связи с невыплатой социальной помощи", - говорится в распространенном в пятницу сообщении дипведомства.

Организация выплат требует тщательной проверки данных "для исключения случаев мошенничества и злоупотреблений". Как отметили в МИД, этот процесс может замедляться в связи с различными ошибками, которые допускаются при подаче заявлений на оказание помощи. Созданная система может поспособствовать скорейшему устранению подобных проблем.

В министерстве указали, что рассмотрением жалоб и обращений в ходе осуществления мероприятий по оказанию социальной поддержки занимается специально созданная рабочая группа. "В случае если остаются вопросы, касающиеся социальной помощи, соответствующие обращения следует направлять в адрес рабочей группы: 433РР@mid.ru", - сообщили в МИД.

На Смоленской площади также напомнили, что на оказание социальной помощи имеют право претендовать только граждане, которые могут подтвердить наличие проездных документов на возвращение в РФ в период с 16 марта по 31 мая. Комиссия МИД РФ рассматривает наиболее острые гуманитарные ситуации вне очереди.

Из-за ситуации с коронавирусом Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров на родину.