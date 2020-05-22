Технический персонал вологодских больниц получит доплаты за работу во время пандемии

ВОЛОГДА, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился выплатить региональные доплаты за борьбу с коронавирусом техническим сотрудникам обсерваторов и моногоспиталей. Об этом сообщается на странице главы региона в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня на встрече вместе с главным врачом горбольницы Павлом Шепринским приняли решение поддержать на региональном уровне сантехников, электриков и других технических работников обсерваторов и моногоспиталей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все вологодские медики, работающие с зараженными коронавирусом, уже получили региональные и федеральные выплаты.

По данным оперштаба Вологодской области, в регионе выявлены 625 случаев заражения коронавирусом, 244 человек выздоровели, четверо умерли. Тесты на новую инфекцию сдали более 121 тыс. жителей области, что составляет более 10% населения региона. В регионе выявлены три очага заражения в медицинских учреждениях. Это Вологодская горбольница № 1, детское отделение психиатрической больницы поселка Кувшиново, а также в Центр гемодиализа ООО "Бодрость".

Самый большой очаг заражения выявлен в Вологодской городской больнице № 1, там по рекомендации Роспотребнадзора закрыты на обсервацию вместе с врачами и пациентами три корпуса больницы.