Росздравнадзор начал принимать заявления от аптек на онлайн-продажу лекарств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор приступил к приему заявлений от аптечных организаций на дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Об этом в пятницу сообщается на сайте службы.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала прием заявлений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами от аптечных организаций", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что онлайн-продажа лекарств может начаться уже в первых числах июня.

Согласно правилам дистанционной продажи лекарств, которые утвердило правительство, к торговле допускаются компании, имеющие фармлицензию по розничной торговле лекарственными препаратами и владеющие такой лицензией не менее одного года. При этом аптечная организация должна иметь не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации. Выдачу лицензий будет осуществлять Росздравнадзор, который будет обязан рассмотреть документы в течение 5 дней. Правительство также поручило Минздраву в течение полугода отслеживать применение правил дистанционной продажи лекарств и представить доклад о результатах.