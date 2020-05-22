Благотворительный онлайн-марафон "Будем жить!" подвергся хакерской атаке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Благотворительный онлайн-марафон "Будем жить!" Российского еврейского конгресса (РЕК), прошедший 20 мая, подвергся DDoS-атаке, сообщили ТАСС в пресс-службе РЕК в пятницу.

"Перед началом семичасового благотворительного онлайн-марафона Российского еврейского конгресса "Будем жить!", проходившего 20 мая, на него была совершена массированная DDoS-атака. В течение примерно двух часов на сервер, на котором в прямом эфире должна была начаться трансляция и вестись сбор благотворительных пожертвований, поступало огромное количество запросов с нескольких тысяч ip-адресов. В Российском еврейском конгрессе считают, что старту марафона пытались помешать непрофессионалы. При этом не исключено, что они действовали из антисемитских побуждений", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Марафон "Будем жить!" состоялся в среду с участием музыкантов, телеведущих и других общественных и культурных деятелей, в ходе него было собрано более 10 млн рублей. Средства будут направлены в помощь пожилым людям и детям из необеспеченных семей, сообщили ТАСС в пресс-службе конгресса.