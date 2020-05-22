Продажа открыток в поездах позволяет вылечить 70 тяжелобольных детей в год

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Фонд помощи детям "Линия жизни" надеется на скорейшее возобновление продажи благотворительных открыток в поездах дальнего следования, ограниченной в связи с эпидемиологической ситуацией. Как рассказал ТАСС вице-президент организации Андрей Карпенко, сборы, поступающие с продажи этих открыток, позволяют обеспечить лечение 70 тяжелобольных детей в год.

В связи с распространением коронавируса, по предписанию главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту, с апреля в России была прекращена продажа непродовольственных товаров в поездах дальнего следования, это коснулось и открыток. В РЖД сообщили ТАСС, что пока возобновили продажу непродовольственных товаров только в "Сапсанах". В других поездах дальнего следования в настоящее время осуществляется только продажа товаров первой необходимости. В компании ранее отмечали, что перевозки пассажиров снизились в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 69,7% и составили 30,3 млн человек.

"Да, в "Сапсанах" восстановили продажи непродовольственных товаров. В том числе наших открыток. Но в общем объеме открыток на поездах РЖД "Сапсан" составляет не более 1%. Хорошо, что положено начало, но продажи открыток через "Сапсан" не решают проблему", - сказал представитель фонда.

Он отметил, что информации о том, когда продажа возобновится в других поездах, пока нет, и прогнозировать что-либо трудно.

"Мы очень рассчитываем на быстрое принятие решения о возобновлении продаж непродовольственных товаров в поездах дальнего следования, так как эти сборы дают возможность вылечить до 70 детей в год. Детей со сложными диагнозами и дорогим лечением", - добавил он.

По словам Карпенко, снижение сборов привело к тому, что стали появляться очереди на лечение.

"Сейчас, понятно, пассажиропоток, дай Бог, 20% от того, который был <...> Продажа открыток - не единственный наш источник пожертвований, но важен каждый рубль, вместе с открытками мы гораздо эффективнее поможем детям. На сегодняшний день в условия эпидемии пожертвования снизились. К сожалению, наметилась такая тенденция - формирование очереди", - рассказал Карпенко. При этом, по его словам, все 100% пожертвований "Линия жизни" тратит на оказание медицинской помощи детям.

Вопрос жизни

На данный момент приоритетным направлением работы фонда является протонная терапия. Лечение такого рода сейчас доступно всего в одном центре в России - в Медицинском институте имени Сергея Березина в Санкт-Петербурге. Курс обходится примерно в 2 млн рублей, чаще всего хватает одного, но иногда их требуется два или три, отмечают в "Линии жизни".

"Протонная терапия - это метод, которым лечат опухоли головного и спинного мозга. Причем опухоли заведомо неоперабельные - жизненно-важные структуры будут повреждены при хирургическом вмешательстве. Здесь единственный метод лечения - это протонная терапия. Она отличается от других видов лучевой терапии, потому что протоны можно очень точно сфокусировать только на опухоли и при этом исключить повреждение окружающих здоровых тканей. Поскольку это нервная система, это критически важный момент - удалить только ткань опухоли", - подчеркнул вице-президент фонда.

Он добавил, что протоны повреждают клетки опухоли таким образом, что они "включают программу собственной гибели".

"Они не путем некроза уничтожаются, а они выпускают специальные сигналы. Приходят лейкоциты и эти клетки, образно говоря, поедают. То есть это все происходит безболезненно для организма ребенка и с очень хорошим прогнозом по выздоровлению", - добавил собеседник агентства.

По словам Карпенко, для ребенка, у которого развилась опухоль, каждая неделя задержки начала лечения снижает шансы на выживание.

"Мы начали эту программу в начале осени 2019 года. На сегодняшний день у нас 105 детей, которым мы помогли <...> Если раньше мы по первому требованию протонную терапию оплачивали, - то есть буквально обращаются к нам родители и протонный центр, протонный центр подтверждает, что, да, они готовы приступить к сеансу, и в течение 2-3 дней мы переводили им деньги, - то сейчас мы вынуждены делать это с паузой, просто не хватает средств, увы", - сказал он.

"Линия жизни" с конца 2016 года совместно с ОАО "РЖД" осуществляет проект по продаже благотворительных открыток "Помоги и выиграй" и "Твоя звезда" пассажирам дальнего следования. За это время было собрано более 158 млн рублей. На полученные деньги высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 155 тяжелобольным детям. Также для детского отделения ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России был куплен современный аппарат для эндопротезирования Оscar-3.