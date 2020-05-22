Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Региональный оперативный штаб принял решение закрыть въезд в Махачкалу и выезд из города с 23 по 26 мая в целях нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram.
"Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.
Он также отметил, что ограничение торговли будет введено начиная с 23 мая, для того чтобы дать возможность реализовать мясо, молоко и другие скоропортящиеся товары сельхозпроизводителей. "А пока мы будем раздавать бесплатно маски и перчатки посетителям рынков, проводить дезинфекцию торговых пространств в течение всего рабочего дня", - написал Дадаев, добавив, что рынки возобновят работу 25 мая.
Мэр Махачкалы просит жителей города воздержаться от поездок в ближайшие дни.
О ситуации в регионе
По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 3 855 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 109 человек за сутки), 2 882 человека выздоровели, умерли 65 человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.
В новость внесены изменения (18:29 мск) - добавлена информация после 2-го абзаца.