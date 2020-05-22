Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Региональный оперативный штаб принял решение закрыть въезд в Махачкалу и выезд из города с 23 по 26 мая в целях нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram.

"Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.