На базе больницы во Владикавказе откроют сортировочный пункт

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. /ТАСС/. Сортировочный пункт для приема пациентов планируют развернуть в ближайшее время на базе Клинической больницы скорой помощи во Владикавказе. Это позволит значительно ускорить работу скорой помощи, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания руководителя региона Вячеслава Битарова с главврачами.

"С открытием сортировочного пункта бригадам скорой помощи больше не придется ожидать результатов анализов пациентов, которых они доставят на КТ-исследование. Они смогут сразу же отправляться на следующий вызов. Специалисты, занимающиеся сортировкой больных, на основе проведенной диагностики будут принимать решение о госпитализации либо об отправке на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Домой пациентов из пункта будут вывозить на санитарном транспорте.

"С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки необходимо ускорить процесс работы медиков в целях увеличения охвата пациентов. Сортировочный пункт должен стать эффективным решением. Но при этом важно наладить механизм так, чтобы граждане не оставались подолгу в этом пункте, а максимально скоро получали ответ о необходимости госпитализации или отправке домой", - сказал Битаров.

Заместитель министра здравоохранения республики Светлана Цгоева сообщила, что главным врачам районных поликлиник переданы полномочия по координации и контролю работы станций скорой помощи. Таким образом, работа на местах должна проводиться более оперативно.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 67 жителей. Таким образом, по состоянию на 08:00 22 мая, в республике зафиксировано 2 523 случая заболевания: 1 035 человек находятся на амбулаторном лечении, 92 - в больницах, 1 371 выздоровели, 25 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 142 человека.