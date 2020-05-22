Минпросвещения организует в июне кружки для школьников

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует организовать в июне кружки и секции для школьников, которые будут в этом нуждаться. Об этом сообщил в пятницу глава министерства Сергей Кравцов в эфире канала "Россия-24" .

"Мы планируем, что в июне будет организована внеучебная деятельность для тех школьников, которые в ней нуждаются. Понятно, что многие школьники и родители будут отдыхать, но дополнительно - там, где необходимость будет, - мы такую возможность обеспечим", - сказал Кравцов.

По его словам, будет обеспечена и возможность оставить ребенка в детском саду, если там будут работать малые группы.

Кравцов напомнил, что Минпросвещения рекомендовало начать оздоровительную кампанию с 1 июля. "Понятно, что с учетом той ситуации, которая будет складываться в том или ином регионе. Сегодня разработаны Роспотребнадзором соответствующие рекомендации по организации детского отдыха, мы над ними уже работаем, и в понедельник (25 мая) будет открыта горячая линия по детскому отдыху", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.