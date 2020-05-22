Роспотребнадзор: Турция готова к совместной работе с РФ по разработке вакцины от COVID-19

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила в режиме видеоконференции с замглавы Минздрава Турции Эмине Алп Меше вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, включая разработку вакцины от вируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

"На переговорах обсуждалась текущая эпидемическая ситуация в России и Турции, ход работ по созданию вакцин от новой коронавирусной инфекции, проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также осуществляемые в странах меры по снятию введенных временных ограничений. Стороны отметили, что в России и Турции широко проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, что позволяет не допустить развитие ситуации по негативному сценарию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкая сторона выразила готовность к совместной работе с РФ по разработке вакцины от коронавируса. Кроме того, стороны договорились о проведении консультаций между учеными и экспертам для обмена знаний по данной теме.

"Турецкая сторона сообщила о принятии руководством страны на фоне снижения темпов прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией, национального плана по нормализации ситуации, предусматривающего разработку рекомендаций для различных секторов экономики. В связи с началом туристического сезона будет предпринят ряд мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, в частности внесены изменения в правила работы отелей", - добавили в Роспотребнадзоре.

По итогам проведения видеоконференции Роспотребнадзор и Минздрав Турции договорились о разработке соглашения о научно-техническом сотрудничестве.

В понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность сотрудничества по вопросам методик лечения заразившихся коронавирусом и разработки вакцин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.