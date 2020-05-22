Медцентру в Северной Осетии передали средства индивидуальной защиты

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Иристон", созданный предпринимателями Северной Осетии, передал Северо-Кавказскому многопрофильному медицинскому центру в республике партию средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

"Северо-Кавказскому многопрофильному медицинскому центру сегодня была передана партия средств индивидуальной защиты от благотворительного фонда "Иристон". Для врачей были приобретены 1 тыс. респираторов, 500 комбинезонов, 600 очков, 3 тыс. масок", - говорится в сообщении.

В медцентре оказывается помощь населению всей республики. Пациентов везут экстренно, зачастую не обследовав, часть из них оказывается с коронавирусом. "Соответственно, персонал в зоне риска. От лица всех коллег благодарю фонд за оперативную реакцию на нашу просьбу", - сказал заместитель главного врача по лечебной части Марат Дзахоев.

Министерство экономического развития республики также взаимодействует с благотворительным фондом в части поиска нужных товаров по низким ценам.