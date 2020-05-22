В Москве начнут наращивать объемы оказания плановой медпомощи

"По большому счету, 2/3 мощностей были развернуты для борьбы с COVID-19. Эти меры помогли спасти тысячи жизни москвичей. И десятки тысяч москвичей выздоровели благодаря вашим усилиям", - сказал Собянин на встрече с главврачами городских клинических больниц.

По словам Собянина, ситуация с распространением коронавируса в Москве позволяет увеличить объемы плановой медицинской помощи, которая по ряду направлений уменьшилась. "Динамические показатели загруженности ковидных коек, количество выписываемых больных людей, которых мы ежедневно выявляли как ковидных, динамика пневмонии - все это говорит о том, что мы стабилизировали ситуацию, и она каждый день улучшается", - пояснил он.

Мэр подчеркнул, что эпидемия еще не прошла, остается риск возвращения к динамике роста. "Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник. Но, тем не менее, мы видим, что у нас есть возможность возвращаться к нормальной жизни и увеличению плановой помощи", - обратился Собянин к главврачам. Мэр призвал их выработать четкие критерии работы в этих условиях, обеспечить безопасность как пациентов, так и врачей.

На совещании отмечалось, что в период пандемии - наряду с оказанием помощи больным с коронавирусом, городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях - даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний. В частности, объем плановой онкологической помощи увеличился на 27% по сравнению с 2019 годом. Объем высокотехнологичной онкологической помощи вырос на 30%.

По итогам совещания мэр Москвы Сергей Собянин принял ряд решений. Так, в период пандемии оказание плановой стационарной помощи в городских больницах будет осуществлять по временному стандарту, который предусматривает соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, принято решение о возврате к обычному режиму функционирования отдельных больничных корпусов, ранее подготовленных для приема пациентов с коронавирусом. Так, один из корпусов ГКБ № 50 имени Спасококуцкого начнет прием пациентов, которые нуждаются в хирургическом лечении по профилю урология. Планируется, что там будут проводиться операции с использованием робота "Да Винчи".