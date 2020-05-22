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Торговля автомобилями и офисы продаж жилья заработают в Подмосковье с 25 мая

Также в несколько этапов в Московской области будут открыты МФЦ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Торговля автомобилями и офисы продаж на стройках жилья заработают в Подмосковье с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил в пятницу в своем Instagram-аккаунте губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника", - сказал Воробьев. 

Он добавил, что в несколько этапов в Московской области будут открыты МФЦ: сначала для юридических лиц, позже для населения. Речь идет об офисах, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи.

"Также хочу напомнить, что жители старше 65 лет пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", - сказал губернатор.

В новость были внесены изменения - (18:51 мск) - добавлены подробности.

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