В Воронеже число рабочих на строительстве медицинского центра увеличат почти на 60%

ВОРОНЕЖ, 22 мая. /ТАСС/. Численность рабочих, задействованных на строительстве многофункционального медицинского центра в Воронеже, будет увеличена почти на 60% - до 1 350 человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусев и замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

"В строительстве принимают участие более 850 человек и порядка 60 единиц техники. В ближайшие недели планируется наращивание численности работающих на 500 человек", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

По ее данным, в настоящее время заключено почти 80% всех контрактов на поставку оборудования для нового медицинского центра, ведется подготовка медицинского персонала по штатному расписанию. После окончания пандемии коронавируса новый медцентр будет использован как инфекционная больница.

Медцентр строится в Воронеже с 26 апреля по типовому проекту Минобороны, ранее реализованному в Хабаровске и Подольске. В строительстве задействованы более 30 предприятий Воронежской области. Ранее замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что центр на 200 коек в Воронеже должен быть построен к 1 июля. Всего Минобороны построило 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 1 362 человек. Из числа зараженных выздоровели 918 человек, 16 умерли. С середины марта в регионе введен режим повышенной готовности, с 6 апреля все школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, с 12 мая все жители обязаны выходить из дома в защитной маске.