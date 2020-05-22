Госпитализированный с подозрением на коронавирус муфтий Карачаево-Черкесии подключен к ИВЛ

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, доставленный с подозрением на коронавирус на лечение в Москву, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель муфтия региона Ибрагим Катчиев.

"Исмаил-хаджи находится в московской больнице им. Н. И. Пирогова. Его состояние не ухудшалось, остается таким же, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Катчиев.

Муфтия госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Первый тест показал положительный результат, повторный - отрицательный. С 14 мая он находился в больнице Черкесска. Источник во властных структурах региона 22 мая сообщил ТАСС, что Бердиева доставили для лечения в Москву.

Бердиев возглавляет Координационный центр мусульман Северного Кавказа с 2003 года, входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.