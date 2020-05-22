Соцработникам в Москве назначили выплаты в размере 25 тыс. рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты в размере 25 тыс. рублей в месяц выделили социальным работникам в Москве, помогающим гражданам во время режима повышенной готовности. Об этом говорится в тексте указа мэра столицы.

"Предусмотреть <...> социальным работникам и иным работникам организаций социального обслуживания, осуществляющим функции социальных работников по оказанию на дому социальной и иной адресной помощи, стимулирующую выплату в размере 25 тыс. рублей в месяц", - говорится в документе.

Кроме того, специалистам по уходу, которые оказывают помощь в стационарных организациях социального обслуживания, работающих в непрерывном режиме, также назначили компенсационную выплату в размере 20 тыс. рублей в месяц, если в организации будут выявлены случаи заражения коронавирусом, сумма выплат составит 25 тыс. рублей.

Поощрение выплачивается исходя из фактически отработанного времени в месяц. Работник может получить доплату только за одну занимаемую должность.

Также в столичное правительство установило материальное поощрение врачей, социальных, педагогических и иных работников стационарных организаций социального обслуживания, переведенных на непрерывный или сменный режим работы, в размере 100% должностного оклада в месяц. Эти выплаты будут осуществляться в соответствии с правовыми актами департамента труда и соцзащиты населения Москвы за счет средств бюджета столицы, предусмотренных стационарным организациям соцобслуживания на финансовое обеспечение выполнения госзадания. Эти выплаты также предоставляются с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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