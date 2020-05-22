Младший медицинский персонал в Москве получит до 20 тыс. рублей дополнительных выплат

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Младший медицинский персонал столицы будет получать дополнительные выплаты в размере до 20 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу) назначить выплаты по 15 тыс. рублей, в случае выявления в стационарной организации (стационарном отделении) новой коронавирусной инфекции выплаты будут составлять 20 тыс. рублей", - говорится в документе.

Стимулирующие выплаты будут выплачивать специалистам за период с 15 апреля по 15 июля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249.

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