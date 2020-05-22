Минобрнауки начало прием заявок на проведение морских экспедиций в 2021 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ начало формировать план морских научных исследований в российских морях на 2021 год, заявки на проведение экспедиций принимаются до 1 августа текущего года. Соответствующее объявление опубликовано в пятницу на сайте министерства.

"<...> Российским заявителям необходимо представить в Минобрнауки России запросы на проведение морских научных исследований на 2021 год для включения их в проект плана (План морских научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ на 2021 год - прим. ТАСС) вместе с поступившими запросами не позднее 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Сформированный проект плана будет направлен в профильные министерства и ведомства для согласования.

В рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ" нацпроекта "Наука" запланировано выполнение нарастающим итогом до 2024 года не менее 210 морских научно-исследовательских экспедиций.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные изыскания. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования.