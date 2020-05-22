В Самарской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Самарской области для всех граждан, установленный из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 31 мая. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба, распространенном в пятницу.

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"В Самарской области продлен режим самоизоляции до 31 мая", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции ввели в регионе 30 марта. В общественных местах в области действует масочный режим.

При этом жителям разрешили совершать прогулки и пробежки, но не более двух человек вместе при сохранении безопасной дистанции друг от друга. Кроме того, открыты парки и скверы, но не работают аттракционы.

В Самарской области зарегистрировано 1814 случаев заражения коронавирусом, по выздоровлению выписано 578 человек, 14 человек умерли.