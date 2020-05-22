Жителям Нью-Джерси разрешили собираться группами до 25 человек

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Власти штата Нью-Джерси разрешили жителям собираться группами до 25 человек вне крытых помещений. Об этом объявил в пятницу в своем Twitter губернатор Фил Мерфи.

"Я подписал исполнительный указ, который повышает с 10 до 25 человек ограничение по численности собраний", - информировал он. Указ распространяется на прогулочные и рыболовецкие катера, открытые спортплощадки, поля для игры в гольф и зоны отдыха.

Вице-президент США Майкл Пенс 19 мая в Белом доме информировал, что все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих предприятий, которые были вынуждены значительно сократить или даже приостановить свою деятельность в связи с пандемией. В стране на местах постепенно отменяют санитарно-эпидемиологические меры.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,58 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 95 052 человека. В Нью-Джерси насчитывается 152 719 случаев заражения, в том числе 1 394 за последние сутки, а также 10 985 летальных исходов (146 новых).