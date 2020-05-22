В Иваново построят дворец водных видов спорта

ИВАНОВО, 22 мая. /ТАСС/. Дворец водных видов спорта построят на левом берегу реки Уводь в центре Иваново. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ивановской области.

"Спортивных объектов в городе реально не хватает, жители мне об этом постоянно говорят. Поэтому завершаем дворец игровых видов спорта и приступаем к дворцу водных видов спорта - площадки для проведения профессиональных соревнований не только Ивановской области, но и центральной России", - цитирует пресс-служба губернатора региона Станислава Воскресенского.

По его словам, спортивный комплекс совместит два бассейна на 50 и 25 м, трибуны на 500 человек, спортивные залы, а также детскую зону. На новом объекте планируют проводить тренировочные сборы и крупные официальные соревнования федерального и регионального уровня, что позволит развивать спорт в регионе в целом.

Кроме того, в этому году местные власти займутся благоустройством участка на набережной реки Уводь между Соковским и Самойловским мостами, который прилегает к территории будущего спортивного объекта. На эти цели городу из областного бюджета выделили 70 млн рублей.