В ХМАО ужесточили правила въезда для граждан из трех регионов России

ТАСС, 22 мая. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ужесточили требования к въезду в регион граждан из республик Башкортостан, Дагестан и Саха (Якутия). Об этом говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой, опубликованном в пятницу на сайте регионального правительства.

"Гражданам, прибывающим с 25 мая 2020 года в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (далее - автономный округ) из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), в день прибытия: иметь справку об эпидемиологическом окружении из медицинской организации, подтверждающую отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19, выданную не позднее чем за 3 дня до дня прибытия в автономный округ. <…> Соблюдать режим обязательной изоляции по месту проживания (пребывания) в автономном округе или в обсерваторе в течение 14 дней с даты прибытия. При проявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций", - сказано в документе.

Также на контрольно-пропускном пункте граждане из республик Башкортостан, Дагестан и Саха (Якутия) обязаны сообщить о своем прибытии и самочувствии на горячую линию по борьбе с коронавирусом в Югре и заполнить специальную анкету.

Всего в округе зафиксировано 1 510 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 человек умерли, 520 выздоровели.