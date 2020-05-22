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Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе планируют открыть летние лагеря

Власти обещают, что там будут соблюдать усиленные противоэпидемические меры

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что в городе удастся открыть летние детские лагеря, но там однозначно будут приняты усиленные противовирусные меры, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в пятницу в эфире местного телеканала "Севастопольское телевидение".

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"Есть пока осторожный оптимизм, что летний отдых [для детей] мы будем проводить, для севастопольских ребятишек будем точно. Всегда летний отдых связан с повышенными требованиями к эпидемиологической ситуации, но в данном случае у нас еще и коронавирус, нужны будут особые мероприятия, особая ответственность. Постараемся, чтобы летний отдых был", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что правительство города проведет совещание по вопросам летнего детского отдыха на следующей неделе.

По данными правительства на пятницу, всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 149 человек, выздоровели 105, умерли двое.

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РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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