Под Калининградом заразились коронавирусом работники консервного завода

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом подтверждено у 23 работников предприятия "Барс" в Калининградской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Сейчас в регионе одна активная "вспышка" на предприятии "Барс", уже выявлено 23 заболевших сотрудника. Все работники находятся на двухнедельной изоляции, находятся под наблюдением", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным компании "Барс", она базируется в поселке Родники Гурьевского района Калининградской области. Предприятие занимается производством рыбных и мясных консервов, а также консервов из птицы, грибов и овощей.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 22 мая в области выявлено 1 117 случаев заражения коронавирусом, 471 человек выздоровел, умерли 18, остаются под медицинским наблюдением 2 837 человек, в том числе 178 в условиях обсерватора.