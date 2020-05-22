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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичу предъявили обвинение за фейк об изъятии органов под видом лечения от коронавируса

По версии следствия, он разместил ролики с недостоверной информацией для привлечения внимания аудитории

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Москвы за фейк об изъятии органов у здоровых людей под видом лечения от коронавируса. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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"В ходе предварительного расследования установлено, что видеоролики разместил житель столицы 1966 года рождения для увеличения численности своей аудитории на различных ресурсах. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации", - сообщила Иванова.

Ранее в интернете появились видеоролики, в одном из них утверждалось, что якобы коронавирус является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а в другом рассказывалось о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией у здоровых людей изымаются органы для продажи.

Роскомнадзор заблокировал один из интернет-ресурсов, где была размещена недостоверная информация.

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