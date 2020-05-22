Москвичу предъявили обвинение за фейк об изъятии органов под видом лечения от коронавируса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Москвы за фейк об изъятии органов у здоровых людей под видом лечения от коронавируса. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В ходе предварительного расследования установлено, что видеоролики разместил житель столицы 1966 года рождения для увеличения численности своей аудитории на различных ресурсах. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации", - сообщила Иванова.

Ранее в интернете появились видеоролики, в одном из них утверждалось, что якобы коронавирус является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а в другом рассказывалось о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией у здоровых людей изымаются органы для продажи.

Роскомнадзор заблокировал один из интернет-ресурсов, где была размещена недостоверная информация.