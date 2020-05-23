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Пандемия коронавируса нового типа

Закрытые въезды и открытые магазины. Как живет Дагестан в условиях самоизоляции

В регионе начали масштабную дезинфекцию - сюда прибыли подразделения двух спасательных центров МЧС

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в Дагестане с 31 марта, действует в республике до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Власти региона убеждены - справиться с ситуацией возможно только при соблюдении жителями введенных ограничений, они готовы при необходимости идти на ужесточение карантинных мер.

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С соблюдением всех мер санитарной безопасности в республике возобновили работу многие предприятия, в том числе малый бизнес. В то же время, несмотря на регулярные рейды полиции и штрафы за нарушения режима самоизоляции, некоторые жители региона по-прежнему не хотят отказываться от привычных прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Дагестан занимает пятое место в РФ по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в регионе зарегистрировано 3855 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 109 человек за сутки), 2882 человека выздоровели, умерли 65 человек.

Здоровье и неудобства

Проспект имени Расула Гамзатова и улица Магомеда Ярагского - одни из самых оживленных в Махачкале. До пандемии в пробки здесь можно было попасть даже ночью. Теперь на улицах намного свободнее, но назвать город полностью опустевшим нельзя. Самая большая пробка каждый день образуется на въезде в Махачкалу и выезде из нее со стороны Каспийска (город-спутник Махачкалы).

Несколько городов республики - например, Махачкала, Кизилюрт, Хасавюрт - полностью закрыли въезд для автотранспорта на время мусульманского праздника Ураза-байрам, до 26 мая. Как пояснили ТАСС в мэрии Махачкалы, для контроля за соблюдением гражданами введенных ограничений выставлены посты МВД. При этом местные жители, жалуясь на неудобство и потерю времени, ищут пути объезда постов полиции.

"Я уже знаю много дорог, по которым их можно объехать. Посты в принципе на одних и тех же улицах организованы, редко меняются. Люди в соцсетях обмениваются маршрутами объезда", - поделился Арсен, работающий в строительной сфере. Однако большинство жителей республики все-таки стараются соблюдать требования самоизоляции.

В то же время люди, опасаясь за свое здоровье, иногда перестраховываются, и это приводит к нежелательным ситуациям - в медицинских учреждениях создается большое скопление людей - чаще всего это очереди на компьютерную томографию (КТ). "Люди сами себе делают назначения, перестраховываются, поэтому и очереди возникают", - рассказала ТАСС пенсионерка Аминат.

Не отказываются жители и от прогулок на свежем воздухе. В сквере у центральной площади Махачкалы можно увидеть немногочисленных прогуливающихся, в том числе детей, катающихся на роликах, самокатах. Маски есть почти на всех, только чаще всего они спущены к подбородкам и не закрывают носы. Въезды на городские пляжи и входы в парки в Махачкале официально закрыты. Однако горожане и тут находят способы обойти запрет.

"Каждое утро бегаю в парке имени Ленинского комсомола. Помимо меня, там еще бывают люди. Конечно, без маски, в маске бегать неудобно, - поделился предприниматель Марат, отмечая, что часть парка патрулируется полицией. - Я пошел на пляж "Березка", там побегал, там и прогуливающихся достаточно было, и рыбаков. Но все на дистанции друг от друга, почти все в масках".

Нарушители режима

В дагестанском Каспийске уровень самоизоляции с первых дней введения ограничений был одним из лучших в городах Дагестана. С 6 мая здесь был введен обязательный масочный режим, с 13 мая к нему добавилось обязательное требование носить перчатки. Но, по словам местных жителей, люди все равно появляются на улицах.

"Машин стало меньше однозначно. Но людей в городе достаточно - у нас полный двор детей, они гуляют и играют до поздней ночи. Детская площадка была вначале оцеплена лентой, кто-то сорвал ее, и дети играют. Чуть дальше, ближе к морю - воркаут-площадка, там постоянно спортсмены, никакого дистанцирования. Пожилых людей, конечно, меньше в городе. Я сама выхожу только в ближайший магазин и обратно. Есть хронические заболевания, не хочу рисковать", - рассказала пенсионерка Светлана.

Соблюдение режима самоизоляции в республике контролируется силами МВД - сотрудники полиции регулярно проводят рейды, выявляя нарушителей. Иногда дело ограничивается предупреждением, особенно злостных нарушителей штрафуют - по информации Верховного суда республики, только за апрель в суды поступило более 3 тысяч протоколов за нарушения режима повышенной готовности и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Бизнес оживает

В начале апреля власти республики существенно расширили перечень организаций, которые могут продолжать свою деятельность при условии получения положительного заключения Роспотребнадзора и строгом соблюдении рекомендаций. Как сообщал глава правительства Дагестана Артем Здунов, в настоящее время официальное разрешение на работу получили около 4,8 тыс. предприятий с общей численностью порядка 63,5 тыс. человек. Поэтому теперь в Махачкале работают не только аптеки и продуктовые магазины, но и торговые точки с бытовой техникой и электроникой, ремонтные мастерские, даже магазины косметики. На входе всех посетителей обрабатывают антисептиками, а в некоторых местах клиентам измеряют температуру тепловизорами, персонал везде работает в масках и перчатках.

"На днях заходила в магазин за электронными весами, все продавцы в масках, перчатках. Без масок посетителей не пускают. На входе обрабатывают руки антисептиком, одежду тоже опрыскивают. Еще и температуру замерили", - говорит студентка Анна.

В Кизилюрте, как и в Махачкале, много работающего бизнеса, исключение составляют салоны красоты и заведения общепита. "Но общепит работает навынос, а салоны красоты слегка переформатировали работу. Их помещения закрыты, но сотрудники принимают постоянных клиентов на дому - надо же как-то зарабатывать. А в остальном - уже открыты не только продуктовые магазины и аптеки, но и ремонтные мастерские, магазины бытовой химии, можно и небольшие магазины одежды открытые найти, или вот ателье - они перепрофилировались на пошив масок, поэтому вроде открыты", - сообщила индивидуальный предприниматель Зарема.

Ее собственный бизнес - небольшой магазин обуви - пока простаивает. "Я бы могла получить разрешение на работу от Роспотребнадзора и открыться, но смысла нет, с поставками все равно проблемы. Я товар из Турции возила. Сейчас границы все закрыты. Подожду, надеюсь, это все быстро закончится", - говорит она.

Строительная отрасль в республике не прекращала свою работу за все время действия ограничений, многие организации внесены в перечень системообразующих предприятий региона, которым разрешено работать при условии соблюдения санитарных требований. "Темп, может, и снизился чуть, но остановок в возведении объекта (многоэтажный дом - прим. ТАСС) не было. Машины со стройматериалами периодически застревают в пробках на постах, но полиция их пропускает", - отметил работающий в строительной сфере Арсен.

Масштабная дезинфекция

В Махачкале часто встречаются машины, проводящие санитарную обработку. С конца марта они дважды в день дезинфицируют основные городские улицы.

"Помимо обработки основных улиц города, которая проводится дважды в день, ежедневно машины также дезинфицируют дворы больниц, улицы, прилегающие к ним. Внутри лечебных учреждений обработка проходит ручным опрыскивателем, тоже ежедневно. Маршрутные такси и троллейбусы дезинфицируются после каждого выезда на линию. Общественные территории в городе тоже подвергаются обработке, все это делается силами муниципальных властей, только к обработке домов, где проживают зараженные коронавирусом, мы привлекаем работников МЧС. У них есть генераторы пара, ими обрабатывают", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Махачкалы Зайнаб Алимирзаева. Она добавила, что сейчас в городе идет установка дезинфицирующих комплексов в виде тоннелей. Четыре уже установлены.

Масштабная санитарная обработка началась и в других городах и районах республики - в Дагестан прибыли сотрудники МЧС, которые начали работу в Кизляре и Хасавюртовском районе. Всего, по данным республиканского оперативного штаба, в работах по дезинфекции будут задействованы 140 человек личного состава и 26 единиц техники Донского и Ногинского спасцентров.

Заражения на бытовом уровне

По мнению властей региона, именно нарушения режима самоизоляции являются одной из основных причин быстрого распространения коронавирусной инфекции в Дагестане. Как отметил Здунов, большее количество заражений коронавирусом в республике носит бытовой характер.

"Очаги в основном возникают на бытовом уровне, при общении людей. На предприятиях - например, КЭМЗ (Кизлярский электромеханический завод - прим. ТАСС) - там восемь цехов сейчас загружены - ни одного случая, потому что соблюдаются все требования. И мы не открываем предприятия, если такие требования не соблюдаются, не даем разрешение на это. Соблюдение дисциплины приводит к хорошим результатам", - заявлял он.

По его словам, сейчас в республике работает более 70% предприятий. "Конечно, мы поставили под запрет работу предприятий, где у нас массовое скопление людей <…>. Вместе с тем, 116 системообразующих предприятий <…> продолжают свою работу, на них трудятся 37 тыс. человек, сейчас 32 тысячи находятся на рабочих местах", - пояснил глава правительства региона. При этом он добавил, что целый ряд предприятий республики переориентировались на выпуск необходимой для борьбы с пандемией продукции.

Глава региона Владимир Васильев заявлял на этой неделе, что не исключает ужесточения режима ограничений в тех городах и районах, где складывается наиболее неблагоприятная ситуация по коронавирусу - по его словам, для жителей этих территорий может быть введена "жесткая пропускная система". При этом там, где ситуация улучшается, глава республики допустил постепенное ослабление ограничений.

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