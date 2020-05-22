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Пандемия коронавируса нового типа

У замглавы Переславля-Залесского подтвердился коронавирус

Жанну Петрову поместили в реанимацию

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтвердилась у заместителя главы Переславля-Залесского Ярославской области Жанны Петровой, которая была госпитализирована накануне с подозрением на заражение. Об этом на официальной странице администрации города в Facebook сообщил глава городского округа Валерий Астраханцев.

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"Подтвердился коронавирус у моего заместителя по социальной политике Жанны Николаевны Петровой, она находится в больнице в Ярославле. По информации медиков, состояние здоровья у нее удовлетворительное. Мы всем коллективом желаем Жанне Николаевне скорейшего выздоровления", - написал Астраханцев.

В четверг Петрова была помещена в реанимацию с подозрением на коронавирус.

Как ранее сообщал Астраханцев, в четверг у всех контактировавших с Петровой были взяты пробы на коронавирус. На больничном также находится первый заместитель главы администрации Сергей Груздев. В здании администрации была проведена дезинфекция помещений. Близко контактировавшие с заболевшими сотрудники отправлены на самоизоляцию.

В Ярославской области за сутки выявлено 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 2309. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 444 человек, умерли 13.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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