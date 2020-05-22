Эксперт: рост смертности от COVID-19 в мае означает, что пик заболеваемости в РФ пройден

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Высокий показатель смертности пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России в мае, о котором сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, является следствием того, что пик заболеваемости в стране пройден. Об этом заявил ТАСС в пятницу президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Лео Бокерия.

В пятницу на совещании с участием президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке Голикова отметила, что показатель смертности в России из-за новой коронавирусной инфекции серьезно вырастет в мае.

"Пик заболеваемости в РФ пришелся где-то на 5-8 мая, а результативный характер можно ожидать примерно через три недели после начала пика, то есть к концу мая. Это значит, что через две-три недели после этого должен проявиться пик смертности, вот о чем идет речь", - объяснил Бокерия.

По его словам, результаты мероприятий по борьбе с коронавирусом в России способствовали тому, что сейчас "наметилась оптимистическая ситуация". Об этом говорит, например, тот факт, что число выписываемых пациентов превышает число госпитализируемых, именно ради этого вводились ограничительные меры, подчеркивает академик РАН.

"Все планы, которые были предложены и введены, сработали. Очень большой объем тестирования на ранних этапах позволил нам пройти этот путь с минимальным уровнем смертности, притом что пик пандемии затянулся примерно на три недели. Тем не менее сегодня мы можем констатировать, что, конечно, на лицо факт того, что нам удалось сохранить огромное количество человеческих жизней", - сказал Бокерия.