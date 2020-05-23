"Белинская весна" и аргентинские танцы. Как организовали онлайн-досуг в Поволжье

ТАСС, 23 мая. Учреждения культуры в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в условиях распространения коронавируса осваивают онлайн-форматы мероприятий: организуют виртуальные спектакли и концерты, показывают документальные фильмы. Об этом сообщили ТАСС представители органов власти и учреждений культуры округа.

Танцы Аргентины и закаты Саратова

В большинстве регионов Приволжского федерального округа учреждения культуры по-прежнему остаются закрытыми для посетителей, но предлагают насыщенную онлайн-программу в период изоляции.

В Пермском крае театры, галереи и другие учреждения культуры поддерживают акцию #нескучнодома. Пермский авторский театр "У моста" за почти два месяца самоизоляции провел онлайн-показы 20 спектаклей и пяти документальных фильмов, выпустил 13 серий онлайн-репетиций. В июле зрители смогут увидеть новые спектакли: премьеру "Поле" по пьесе Джона Б. Кина, "Мещане" по пьесе Максима Горького и советскую комедию "Энергичные люди" по повести Василия Шукшина. Пермский губернский оркестр ежедневно транслирует свои выступления, музыканты играют на духовых инструментах и одновременно танцуют. Трансляции творческих встреч и "домашних концертов" регулярно организует и Вятская филармония в Кирове.

Саратовцев, которым до 31 мая запрещены прогулки, приглашают в онлайн-путешествия. Так, сотрудники клуба "Заводской" подготовили для зрителей ролики про танцевальную культуры Аргентины и Египта, а клуб "Романтик" приглашает желающих научиться рисовать летние закаты. Те, кто освоит основные художественные приемы на мастер-классе, могут представить свои работы на онлайн-выставке "Территория творчества", посвященной Дню защиты детей.

Нижегородская область готовится отметить в режиме самоизоляции День славянской письменности. Музеи, театры, библиотеки и музыкальные учреждения проведут онлайн исторические лекции, презентации и покажут записи концертов, а в официальных аккаунтах министерства культуры пройдет трансляция фильма, в котором собраны выступления нескольких хоровых коллективов области. Также в рамках проекта "Артефакты 800", проводимого в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году, на сайте "Нижний 800" будут опубликованы материалы о редких изданиях Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой им. Ленина.

В Ульяновской области День славянской письменности и культуры уже начали отмечать. Так, в пятницу стартует посвященная празднованию онлайн-викторина "Хочу все знать", а театр кукол представит былину, записанную актерами: артисты с помощью кукол расскажут пословицы и поговорки про азбуку, образование, науку.

Белинский в онлайне

В онлайн переходят фестивали. В Пензенской области в этом году в онлайн-формате пройдет Межрегиональный литературный фестиваль "Белинская весна", который впервые состоялся в июне 2019 года на родине литературного и театрального критика, публициста и философа Виссариона Белинского, в городе Белинском. "Важно, что после окончания каждого мероприятия фестиваля оно будет доступно пользователю для просмотра на сайте", - цитирует пресс-служба регионального правительства министра культуры и туризма Татьяну Курдову. В Чувашии готовятся к 130-летию Константина Иванова - одного из самых заметных чувашских поэтов, основоположника национальной литературы, автора поэмы "Нарспи". На сайте библиотеки уже размещена виртуальная выставка, экспозиция которой знакомит с произведениями поэта, материалами о жизни и творчестве, редкими архивными документами, фотографиями, живописными и графическими работами.

Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури принимает участие в ХХVII Пушкинском театральном фестивале в городе Псков. В онлайн-формате 24 мая в 19:00 мск и 25 мая в 13:00 мск артисты театра покажут на сайте фестиваля спектакль "Зулейха открывает глаза", ставший лауреатом премии "Золотая маска".

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 22 мая в регионах Поволжья подтверждено более 29 тыс. случаев коронавируса. Наибольшее число выявлено по-прежнему в Нижегородской области - 7 615, Татарстане - 2 621 и Башкирии - 2 514. Меньше всего заразившихся среди жителей Удмуртии - 477 человека.