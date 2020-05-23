Медики и соцработники в ЦФО получили выплаты за работу с заразившимися коронавирусом

Выплаты соцработникам

В Рязанской области сотрудники учреждений социального обслуживания в дополнение к федеральным и региональным выплатам получат надбавки. "Конечно, на этих сотрудниках сейчас лежит большая ответственность за здоровье и жизнь людей, которые там проживают. Поручаю подготовить решение о награждении и премировании работников стационарных учреждений соцобслуживания в размере 10 тыс. рублей. Эти деньги - дополнительное поощрение к выплатам, предусмотренным из средств федерального и регионального бюджетов в рамках борьбы с пандемией COVID-19", - сказал губернатор региона Николай Любимов.

В Калужской области медики и сотрудники социальных организаций Калужской области получат стимулирующие выплаты за работу с заразившимися коронавирусной инфекцией и входящими в группу риска по коронавирусу. Дополнительные выплаты будут начисляться за период работы с 15 апреля по 15 июля.

Так, врачи в случае невыявления коронавируса получат по 40 тыс. рублей, в случае выявления - 60 тыс. рублей, средний медперсонал, соцработники, специалисты по социальной работе, по работе с семьей, по реабилитационной работе в социальной сфере, психологи в социальной сфере, педагогические работники и административно-управленческий персонал - по 25 тыс. и 35 тыс. рублей соответственно. Надбавки в размере 15 тыс. и 20 тыс. рублей получит младший медперсонал, 10 тыс. и 15 тыс. рублей - технический персонал.

Выплаты медикам

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. 15 мая он потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то".

Во многих регионах ЦФО возникли сложности с допвыплатами медикам. Так, в Костромской области только после вмешательства региональной прокуратуры надбавки получили 34 работника Нерехтской центральной районной больницы, оказывающие медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (больным ОРВИ и внебольничной пневмонией). В Ярославской области прокуратура организовала проверку по фактам невыплаты денег и необеспечения средствами индивидуальной защиты, говорится в пресс-службе регионального ведомства.

Региональные стимулирующие выплаты предусмотрены для всех сотрудников скорой помощи Брянской области, отметили в оперштабе региона. Врачи из областного бюджета получат дополнительно по 30 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры - 15 тыс. рублей, водители скорой помощи - 10 тыс. рублей. На фиксированные доплаты медработникам Белгородская область направит 455,5 млн рублей. "Никогда в Белгородской области данная выплата не рассчитывалась по часам и минутам, оплачивалась вся смена вне зависимости от данного факта", - отметили в оперативном штабе региона.

На стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией медикам Воронежской области из федерального и регионального бюджетов выделено 962 млн рублей. Из этой суммы в настоящее время выплачено 163,8 млн рублей, и выплаты будут еще продолжаться. В департамент здравоохранения через портал государственных услуг поступило 119 обращений медработников по стимулирующим выплатам за работу с заразившимися коронавирусом. По данным пресс-службы правительства Воронежской области, авторы 49 обращений из 61 не оказывали медицинскую помощь заразившимся коронавирусом, еще пяти написавшим письма все выплаты произвели несколькими днями ранее, после исключения из постановлений правительства формулировки "за фактически отработанное время".

"При получении уточненной информации о зарегистрированных COVID-положительных пациентах, медицинские организации смогут скорректировать выплаты сотрудникам, работавшим с этими больными", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Сотрудники медицинских учреждений Курской области получили стимулирующие выплаты за помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом за апрель, средства за работу в мае будут перечислены до конца месяца, если подтвердится факт оказания медицинской помощи пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией. В пресс-службе правительства региона уточнили, что регион получил 256,9 млн рублей на выплаты медработникам.

О пандемии

В ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 31 472 случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заразившихся в Калужской области - 3 123, Тульской - 2 915, Рязанской - 2 767, наименьшее в Костромской - 540.