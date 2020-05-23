В Ростовской области с 25 мая откроются непродовольственные магазины

"С 25 мая в Ростовской области смогут возобновить работу магазины, торгующие непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остается ряд ограничений для непродовольственных магазинов - их площадь не должна превышать 400 кв. метров и иметь вход с улицы. Торговые центры по-прежнему закрыты.

Также губернатор сообщил, что в области с 1 июня начнут работать дежурные группы в детских садах. Более масштабные послабления ограничений не позволяет эпидемиологическая ситуация. Напрямую на ситуацию повлиял возникший в Сальском психоневрологическом интернате новый очаг коронавируса. Уже сейчас там выявили 357 больных.

"Этот факт напрямую отразился на коэффициенте распространения инфекции - ключевом показателе, который учитывается при планировании смягчения ограничений. При нормативе не более 1 в Ростовской области он составляет сейчас 1,36", - отмечается в сообщении. Показатели по наличию незанятого коечного фонда и охвату населения тестированием в области находятся в норме.

По последним данным, в Ростовской области выявлено 3 064 случая заражения коронавирусом, 1 111 человек выздоровели, 34 человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.