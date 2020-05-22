СМИ: житель Мичигана отдан под суд за угрозу покушения на Трампа и вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Житель штата Мичиган Джеффри Дэвид Кокс отдан под суд за угрозы устроить покушение на президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса путем взрыва у Белого дома. Об этом сообщил в пятницу журнал Newsweek со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

Она инкриминирует Коксу рассылку в общей сложности 18 электронных писем в приемную комиссию колледжей городов Флинт (штат Мичиган) и Нью-Йорк, а также командованию подготовкой новобранцев ВМС США в штате Иллинойс. "В Белом доме установлена бомба, которая должна сдетонировать в понедельник, 18 мая 2020 года, в 12:00. Я заложил ее либо около главных ворот Белого дома, либо в нем самом. Я планирую устроить покушение на президента и вице-президента, никто меня не остановит", - приводит журнал выдержку из одного из посланий.

В другом послании по электронной почте Кокс угрожал угнать самолет и совершить на нем таран базы ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния). При обыске у него дома были изъяты ноутбук и сотовый телефон. Упомянутые выше письма были найдены в памяти телефона.

В Секретной службе журналу подтвердили, что Кокс во время допроса признал вину, но утверждал, что не собирался никого убивать. По его словам, рассылая ложные угрозы, он пытался успокоить себя. Кокс сказал, что не испытывает неприязни к первым лицам государства или же к администрации США.