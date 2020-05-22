Число инфицированных коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 100 тыс.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 100 тыс., превысив 4,99 млн. При этом число летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 327 тыс., сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 22 мая в мире были зарегистрировано 4 993 470 инфицированных и 327 738 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 100 284, а умерших - на 4 482. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заражениях и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 220 267. За сутки оно возросло на 54 264. Количество умерших увеличилось на 2 956 и достигло 131 605. В Европе насчитываются 1 966 244 заразившихся и 171 327 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 634, а умерших - на 1 044.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 22 мая там выявлены 389 588 инфицированных, зафиксировано 10 648 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 13 209, умерли 180 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 525 186 человек. Далее следуют Россия (326 448), Бразилия (291 579), Великобритания (250 912), Испания (233 037), Италия (228 006), Германия (177 212), Турция (153 548), Франция (141 590) и Иран (129 341).