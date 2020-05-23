Персонал архангельских организаций соцобслуживания получит дополнительные выплаты

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Младший медперсонал и технический персонал организаций социального обслуживания Архангельской области, оказывающих услуги гражданам, у которых выявлен коронавирус, получат дополнительные выплаты, говорится в постановлении правительства региона.

"Установить за счет средств областного бюджета отдельным категориям работников государственных стационарных организаций социального обслуживания Архангельской области, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения, выплату стимулирующего характера", - сказано в постановлении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона, речь идет о домах-интернатах и домах престарелых. Младшему медперсоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам и сиделкам выплата составит 2,5 тыс. рублей, техническому персоналу - 7,5 тыс. рублей. К выплатам прибавляется северный районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в условиях Крайнего Севера.

Сотрудники домов-интернатов для престарелых и инвалидов Архангельской области также находятся в учреждениях на самоизоляции, чтобы в условиях распространения коронавирусной инфекции не подвергать своих подопечных опасности. С 27 апреля поэтапно в 19 стационарных учреждениях работники заступают на 14-дневную смену. В 16 учреждениях в настоящее время работает уже вторая смена, заступившая на следующие 14 дней. Планируется, что в 12 учреждениях в режиме самоизоляции будет организована и третья смена.

В Архангельской области 972 официально подтвержденных случая заболевания, 393 пациента выздоровели и выписаны.