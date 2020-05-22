Руководители музеев обещают сделать их для посетителей безопаснее торговых центров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Новая система приема посетителей, которая будет внедряться в российских музеях после их временного закрытия, связанного с пандемией коронавируса, сделает учреждения культуры безопаснее торговых центров в санитарном плане. Об этом ТАСС рассказали руководители музеев в регионах, которые готовятся снять ограничения.

"Хочу подчеркнуть, что в музеях будет гораздо безопаснее, чем, например, в торговом центре. Чистота в музее всегда соблюдалась и будет соблюдаться теперь с применением специальных средств", - сказала ТАСС Фарида Буреева, директор Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, в новом корпусе которого в ноябре 2019 года открылся культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Сибирь".

По ее словам, пока четкого представления о сроках открытия музея нет, но уже понятны основные меры, которые будут приниматься для безопасности посетителей, это дезинфекция поверхностей, ограничение количества посетителей в одном общественном пространстве и соблюдение дистанции между ними.

В самом Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге новые правила приема посетителей еще разрабатываются. Он, как и другие федеральные музеи, согласно прогнозам Минкультуры РФ, откроется не раньше середины июля. Региональные музеи смогут вернуться к приему посетителей раньше с разрешения местных органов власти, а для некоторых ограничения уже сняты.

Прогулки вокруг музея

В Ленинградской области местные музеи разрешили открыть с 12 мая, но с обязательным соблюдением масочного режима для сотрудников и посетителей. Музеи проводят дезинфекцию помещений и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора устанавливают санитайзеры, тестируют пропускные системы, наносят дистанционную разметку и готовят маски для посетителей. Экскурсионное обслуживание проводится по предварительной записи по телефону или электронной почте.

"Мы открылись, как только это разрешили областные власти, водим экскурсии, благо это позволяет площадь Староладожской крепости, за прошлые выходные музей посетили 160 человек, нам постоянно идут звонки, и туроператоры тоже начали работать по бронированию. Экскурсии водим только на улице, экспозицию в музее можно осматривать самостоятельно. В помещение не пускаем без масок, это строго, и недавно был случай, когда смотрители не пустили даже научного сотрудника. Билет без маски купить нельзя, но если у посетителя нет своей маски, мы продадим ему из числа тех, которые закуплены музеем", - рассказала ТАСС директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская.

В районах Ленинградской области, где эпидемическая ситуация вызывает опасения, возможны только экскурсии на открытом воздухе для групп из пяти человек. Проводятся экскурсии, посвященные прорыву блокады Ленинграда, по мемориальным комплексам "Невский пятачок", "Синявинские высоты" и на площади перед диорамой и панорамой "Прорыв", где выставлена техника времен Великой Отечественной войны. Выборгский объединенный музей-заповедник запустил обзорные тематические экскурсии по замковому острову и городу Выборгу. Музей-усадьба "Рождествено" в Гатчинском районе предлагает экскурсии по парку и селу, в котором жила семья Набоковых.

Экскурсии узким составом

Музей истории города Иркутска, экспозиции которого рассказывают о жизни горожан в разные эпохи, возобновил работу с 18 мая. Как рассказала ТАСС заместитель директора по связям с общественностью Наталья Гимельштейн, в целях безопасности пока посетители могут приходить в музей только по предварительной записи по телефону. Одновременно в зале могут находиться не более пяти человек. Только после того, как одна группа посетителей покинет учреждение, экскурсовод примет другую. В помещениях постоянно проводится влажная уборка и дезинфекция.

В Курганской области уже принимает посетителей областной музей имени Г.А. Травникова. Там даже возобновили мастер-классы и занятия для детей, их ведут только в малых группах или индивидуально по предварительной записи, сообщается в официальной группе музея в социальной сети "Вконтакте". В музее подчеркивают, что несмотря на выход музея из режима самоизоляции, посетителям все же необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Сначала парки, потом дворцы

Разрешения местных властей и Минкультуры на открытие парков и дворцов ждут федеральные музеи-заповедники под Петербургом. В парках Петергофа, Царского села и других пригородов будут регулировать количество посетителей, чтобы избежать скопления людей.

"Первыми откроются парки. Сейчас мы интенсивно готовимся именно к открытию парков, собственно, и во дворец наш не попасть, минуя парк, поэтому парк нужно открывать либо раньше дворца, либо одновременно с ним", - сказала ТАСС директор ГМЗ "Царское село" Ольга Таратынова.

Генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая также сообщила ТАСС, что сначала откроются парки с фонтанами, а с запуском в малые музеи придется подождать, поскольку в них невозможно будет обеспечить дистанцию.

В больших пригородных дворцах будет принципиально меняться система приема посетителей. В Царском селе нововведения, по словам Таратыновой, коснутся в первую очередь Екатерининского дворца, в который стремятся огромные потоки туристов, желающих увидеть Янтарную комнату. "Сейчас мы разрабатываем такой новый маршрут, чтобы не было маленьких стесненных помещений, корректируем прежние маршруты. Нужно, чтобы все было рассчитано, под присмотром, чтобы люди были организованы в группы, чтобы был четкий тайминг и заход в музей по сеансам, тогда мы сможем обеспечить разрывы между группами, одинаковую скорость [посещения], одинаковое количество людей, чтобы осуществлялся контроль за движением. История не очень простая, но вполне решаемая, на мой взгляд", - отметила Таратынова.

Экспонаты - чистить и не трогать

Как рассказала Таратынова, в Царском селе будет не так сложно выполнить требования по дезинфекции, необходимо будет обрабатывать только горизонтальные поверхности, полы. Основная часть экспонатов не нуждается в дезинфекции, поскольку они удалены от посетителей, группы проходят по леерам, не заходя вглубь экспозиции.

Требования по дезинфекции могут сказаться на работе музеев, которые позволяли посетителям прикоснуться к экспонатам. В небольшом частном "Музее истории Хлынова", который в интерактивной форме рассказывает истории средневекового города Хлынова, предшественника Вятки и современного Кирова, практически все экспонаты можно было потрогать, а костюмы примерить. Как рассказала ТАСС управляющая музеем Наталья Гордеева, от этой практики на время придется отказаться.

"Скорее всего, мы будем отказываться от больших групп, максимум будем встречать пять-шесть человек, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию. Возможно, придется делить группы, одновременно проводить в музее экскурсию для части группы, а в мастерской - мастер-класс. Ну и фишка нашего музея была в том, что у нас все можно было потрогать руками, примерить. Скорее всего, какое-то время мы не будем разрешать людям брать в руки экспонаты", - сказала Гордеева.

В Крыму пока не принято решение о возобновлении работы музеев, но дезинфекция в них все равно проводится. "Дезинфекцию и все положенные меры мы выполняем. Нам разрешили еще дополнительно закупать дезинфицирующие средства и антисептики. Думаем о том, где можно приобрести рециркуляторы. Но о приеме посетителей речи пока не идет", - сообщил ТАСС директор этнографического музея Крыма Юрий Лаптев.

Подготовку к открытию ведут музеи Свердловской области. "Со среды этой недели у нас вышли на работу 25% сотрудников музеев, библиотек, которые проводят различные подготовительные мероприятия для того, чтобы как только будут сняты ограничительные меры, мы смогли бы начать работать с нашими посетителями", - сообщила журналистам министр культуры региона Светлана Учайкина.

Все предписания Роспотребнадзора готовятся соблюдать музеи Волгоградской области, но еще не до конца знают, какими эти требования будут. "Маски, перчатки, социальная дистанция, может быть, будут какие-то дополнительные требования. Думаю, что о посещении музеев организованными группами, например, школьниками, пока говорить рано", - сказала ТАСС представитель комитета культуры Волгоградской области.