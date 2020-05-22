В Ленобласти выделили почти 100 млн рублей на ликвидацию свалки в Колтушах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области выделило почти 100 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки строительных отходов во Всеволожском районе, где в начале марта был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"99,6 млн рублей выделило правительство области на ликвидацию несанкционированной свалки в Колтушах. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко. Работы по сбору и захоронению отходов организует центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами, подведомственная структура областного управления по отходам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Региональная ЧС в Колтушах была объявлена 6 марта. Отмечается, что за это время провели различные исследования почвы, воздуха, воды, определили стоимость ущерба природе, которую предъявят владельцу участка, объем отходов. Отдельно вывезли опасные отходы второго класса.

15 мая сообщалось, что собственник земельного участка, где расположена несанкционированная свалка, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. Ему предъявили обвинение и задержали. Уголовное дело по факту организации незаконной свалки в Колтушском сельском поселении следователи возбудили в конце марта текущего года.

По данным СК, вблизи деревни Старая были обнаружены остатки стройматериалов, автомобильные покрышки, обломки железобетонных изделий, газобетона, сантехники, запчасти для автомобилей, канистры с остатками горюче-смазочных материалов. В пробах воздуха и сточных вод было зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ относительно предельно допустимых показателей. Отходы на несанкционированной свалке относятся к различным классам опасности от второго (высокоопасные) до четвертого (малоопасные).

Площадь полигона составляет около 2 га, ее объем оценивается в 40 тыс. куб. м. На ее территории происходило горение мусора на глубине 2-3 метров, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии около 1,5 км от объекта. Сумму ущерба, нанесенного экологии Колтушского сельского поселения, власти региона предварительно оценили в 80 млн рублей. С целью установления размера причиненного ущерба были назначены необходимые судебные экспертизы.